Оздоровительно-термальный комплекс планируется открыть в Петербурге в 2022 году

ТАСС, 18 октября. Оздоровительно-термальный комплекс, включающий релакс-зону и шесть бассейнов с минерализованной водой, откроют недалеко от общественно-делового пространства "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС инвестор, основатель гостиничной сети Green Flow Александр Тертычный.

"Этим летом мы приобрели здание, сейчас там началась стройка. В первом квартале 2022 года мы уже откроем оздоровительно-термальный комплекс площадью 3,2 тыс. кв. м. для посетителей. Это будет место, где человек сможет скрыться от городской суеты на 2-4 часа и пассивно оздоровиться. Например, уединиться в релакс-зоне или полежать в одном из 6 бассейнов с минерализованной водой. Также на пространстве откроются гастробар со сбалансированным меню, SPA-центр, тренажерный зал, 10 видов саун", - рассказал он, уточнив, что комплекс пока не имеет аналогов в России.

Тертычный пояснил, что это "не очередной SPA-центр, а комплекс с концепцией healing (исцеление) с уникальными оздоровительными программами, помогающими не только физическому, но и эмоциональному преображению посетителя".

Инвестиции в проект оцениваются в районе 450 млн рублей с учетом приобретения здания, уточнил собеседник агентства. По его словам, основной аудиторией будущего комплекса станут жители и гости Санкт-Петербурга. Они смогут приобрести входной билет за 1 500-1 800 рублей.

"Задача на ближайшее будущее - масштабировать проект оздоровительно-термальных комплексов по всей России. Мы задумали сделать в России 50 объектов или больше, если поймем, что эта концепция пользуется спросом. Так, мы уже приобрели участок площадью 1 га в подмосковной Балашихе, там идет стадия проектирования. Также подписали соглашение о строительстве подобного комплекса в Якутии", - добавил Тертычный.