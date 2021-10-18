В пяти областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Наиболее строгие санитарные ограничения в связи с распространением коронавируса в понедельник вступили в силу в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях Украины. Соответствующее решение приняла на минувшей неделе Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, установив в этих регионах красную зону эпидемической опасности.

В красной зоне приостанавливают работу общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Вместе с тем вакцинация позволяет обходить строгие ограничения. Например, кинотеатру или кафе разрешат работу, если все сотрудники и посетители получили обе дозы вакцины.

Из-за сложной ситуации и увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом ряд школ в стране ушли на каникулы с 18 октября - на неделю раньше обычного графика. При этом в Министерстве здравоохранения Украины предупредили педагогов, что с ноября невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не допустят к работе. По словам главы министерства Виктора Ляшко, если до этого срока у сотрудника сферы образования не будет вакцины, то его отстранят от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее назвал складывающуюся в стране ситуацию с пандемией угрожающей. В минувшую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что очередной пик заболеваемости ожидается 20 октября - 5 ноября.

По данным Минздрава, за время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 644 694 человека, выздоровели 2 329 418 человек, умерли от осложнений 60 810 пациентов.