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Общественники в Югре предложили ввести награду для отцов, воспитывающих пять и более детей

Также прозвучала идея о создании регионального отделения союза отцов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Общественная организация по поддержке института семей и семейных ценностей "Союз отцов Сургута" (Ханты-Мансийский автономный округ) предложила ввести награду для мужчин, воспитывающих пять и более детей. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Югры.

"Предложение: утвердить награду "Отцовская доблесть" для мужчин, югорчан, которые воспитывают пять и более детей, вносят большой вклад в развитие округа, не забывая о своей семье, являются примером для молодежи", - приводятся в сообщении слова председателя общественной организации "Союз отцов Сургута" Валерия Егорова в ходе первого слета отцов Югры.

Также он предложил создать в Югре региональное отделение союза отцов, чтобы объединить усилия и эффективнее делиться лучшими практиками.

Россияне впервые 17 октября отметили День отца. Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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