Группировка из 50 спасателей прибыла в Тюменскую область для борьбы с птичьим гриппом

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Группировка из 50 уральских спасателей прибыла в Тюменскую область для оказания помощи в ликвидации высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

"Для оказания помощи по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного гриппа птиц в Тюменскую область прибыла сводная группировка ФГКУ "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" в составе 50 человек и шесть единиц техники, в том числе двух мобильных комплексов специальной обработки, высокомодульного мобильного комплекса санитарной обработки и автомобиля радиационно-химической разведки", - говорится в сообщении.

Режим ЧС введен в поселках Боровский и Андреевский Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа на территории птицефабрики "Боровская". Группировку задействовали в помощи работникам птицефабрики в ликвидации очага заболевания птиц.