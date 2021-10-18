Россия снимает антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Введенный в рамках борьбы с пандемией коронавируса запрет на въезд на территорию РФ больше не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

"Антиковидный запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (т. е. имеющих вид на жительство в России). К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители", - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что въезд указанных лиц на территорию РФ возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства - свидетельство о браке, рождении и другие документы - или установление опеки или попечительства.

"В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо, которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в РФ, должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику", - указали в МИД РФ.

В консульском департаменте министерства напомнили, что работа над внесением соответствующих изменений в распоряжение правительства России от 16 марта 2020 года была инициирована по линии МИД по итогам обобщения многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких родственников.

В дипведомстве добавили, что до этого возможность въехать в Россию имели только члены семей российских граждан.