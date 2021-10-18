Очистные сооружения за 105 млн рублей построят на юге Красноярского края до конца года

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Очистные сооружения построят в селе Новоселово на юге Красноярского края до конца текущего года. После их ввода в Енисей будет сбрасываться вода практически питьевого качества, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Подрядчик планирует завершить работу к концу года. С вводом новых очистных сооружений удастся решить вопрос качественного водоотведения для 5,6 тыс. жителей села Новоселово, а также улучшить экологическую обстановку. На объекте предусмотрен трехэтапный цикл очистки. Это значит, что в Енисей будет сбрасываться вода практически питьевого качества", - сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя министра ЖКХ Красноярского края Евгения Гаврилова, очистным сооружениям в Новоселове 36 лет.

За сутки станция сможет очищать до 400 кубометров стоков всего поселка. На строительство объекта выделено 105 млн рублей в рамках госпрограммы "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности".