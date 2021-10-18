Роскомнадзор в 2021 году заблокировал свыше 427 тыс. материалов с запрещенным контентом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 427 тыс. материалов с запрещенным контентом было заблокировано в России с января по сентябрь 2021 года, более трети всей запрещенной информации прислали в Роскомнадзор граждане. Об этом в понедельник сообщается в Twitter службы.

"С января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тыс. материалов с запрещенным контентом. За последние девять месяцев было удалено 166 тыс. запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография". Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что более трети всей запрещенной информации (155 584 материала) прислали граждане, и призвали все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства.

"Важно отметить работу социальных сетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной по указанным категориям информации. Наибольший процент неудаления (ресурсы проигнорировали требования Роскомнадзора) наблюдается у Facebook (19%) и YouTube (11%)", - добавили в Роскомнадзоре.

1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.