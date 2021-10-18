В Москве заработали 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве увеличилось до 50. Такие тесты уже сделали более 20 тыс. москвичей, сообщила журналистам в понедельник заммэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Мы видим интерес со стороны жителей - экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей. <…> Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня, помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, в 10 торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах", - сообщила Ракова.

Как уточнили в пресс-службе комплекса социального развития, сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие, для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru.

Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР-исследования, который придет в СМС, а также отобразится в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При отрицательном результате ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек считается здоровым.

"Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получит результат, и только в случае, если он окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным, на дом направят врача, и начнется лечение", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (взятие мазка из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специализированный раствор и тест-систему.