В Крыму продлили предупреждение о высокой пожароопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Спасатели продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в южных и центральных районах Крыма, а также Севастополе до четверга, 21 октября, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по республике.

В пятницу ведомство распространило предупреждение о высокой пожароопасности до понедельника.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 19 по 21 октября в центральных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запрещено жечь сухую растительность, разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим и запрет на посещение леса. Туда также запрещен въезд автотранспорта.