На Ямале запустили чат-бот обратной связи для ответов на вопросы и жалобы граждан

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запустил первый в округе чат-бот обратной связи "ЯНАО официально", который сможет ответить граждан на вопросы в различных сферах, например о предоставлении муниципальных услуг или мерах поддержки, а также принять их жалобы. Об этом сообщили ТАСС в ЦУР ЯНАО.

"С помощью чат-бота граждане могут отправлять жалобы, которые моментально попадут в систему "инцидент менеджмент". Специалисты ЦУР будут фиксировать их и передавать ответственным исполнителям. Благодаря такому функционалу жителям округа еще более доступной станет обратная связь с органами власти региона", - цитирует ЦУР ЯНАО руководителя центра Александра Павлика. Также информационные сервисы чат-бота помогут ямальцам получить ответы на вопросы "о предоставлении государственных и муниципальных услуг, мерах поддержки, выплатах, а также необходимую информацию из сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта, связи и многих других".

Чат-бот доступен в двух мессенджерах - Viber и Telegram. Отдельный раздел виртуального помощника посвящен теме вакцинации от коронавируса. В частности, он позволит ямальцам узнать, как записаться на вакцинацию, где сделать прививку, получить информацию о вакцинах.

Также для удобства пользователей в сервисе собраны номера телефонов горячих линий различных учреждений и ведомств. Запуск чат-бота состоялся в понедельник на площадке ЦУР ЯНАО.