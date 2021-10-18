Рост смертности от COVID-19 на Украине за неделю превысил 20%

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Украинские врачи на минувшей неделе зафиксировали увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом на 11% и скачок смертности среди таких пациентов сразу на 22%. Об этом в понедельник на брифинге для журналистов сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Количество инфицированных COVID-19 в стране стремительно увеличивается. За неделю у нас более 105 тыс. новых случаев заражения, что на 11% больше, чем неделей ранее. Рост летальных случаев - 2 300 - больше на 22%", - сказал он. По словам Кузина, в больницах уже заняты 57% мест, отведенных для инфицированных.

Замминистра напомнил, что в пяти регионах страны введен красный уровень санитарных ограничений. При этом Кузин не исключил, что этот список областей вскоре будет расширен. "Сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах. У нас доступны 14 млн доз вакцины", - подчеркнул он.

По данным Минздрава, в стране сделали 14 446 255 прививок, полностью вакцинированы 6 490 162 человека. За время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 644 694 человека, выздоровели 2 329 418 человек, умерли от осложнений 60 810 пациентов.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее назвал угрожающей складывающуюся в стране ситуацию с пандемией. В минувшую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что очередной пик заболеваемости ожидается 20 октября - 5 ноября.