Народный экзамен по литературе пройдет в Екатеринбурге 23 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Народный экзамен по литературе пройдет на четырех площадках в Екатеринбурге 23 октября, в этом году он будет посвящен Году науки и технологий. Об этом сообщили организаторы диктанта.

Экзамен пройдет в Екатеринбурге в третий раз, первый раз акция прошла в 2018 году.

"23 октября в 13:00 екатеринбуржцы смогут проверить свои знания по литературе. <…> Проверить свой литературный багаж смогут все желающие старше 18 лет. <…> В Год науки и технологий Народный экзамен по литературе будет особенным, часть испытаний будет состоять из вопросов, касающихся русской и зарубежной литературы, и в то же время затрагивающих ту или иную область научных знаний. Связь с наукой и технологиями коснется и авторов вопросов: ими станут популяризаторы науки, любящие художественную литературу, так, например, свои вопросы зададут автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов, учитель, писатель и автор блога "Училка vs ТВ" Татьяна Гартман, биолог Нина Садыкова и заместитель главы Екатеринбурга, трехкратный лауреат Всероссийского конкурса учителей физики и математики Екатерина Сибирцева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участников диктанта ждут 30 вопросов, которые составлены с участием российских писателей. "В этом году каверзные вопросы придумали Гузель Яхина, Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин и другие писатели, имена которых участники узнают уже на экзамене. Как и в прошлые годы, вопросы будут разнообразными по формату: как текстовые, так и основанные на иллюстрациях, музыкальных или видеофрагментах. <…> Большинство вопросов касается самых известных российских и зарубежных авторов и произведений, которые многие, наверняка, читали или хотя бы слышали о них", - делятся организаторы.

Экзамен пройдет на четырех площадках - в Городском библиотечном информационном центре, в Библиотеке им. А. И. Герцена, библиотеке №17, а также в торговом центре "Мега".

Народный экзамен по литературе - ежегодная просветительская акция, организатором которой выступает Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга. Экзамен проходит одновременно на нескольких площадках и состоит из 30 вопросов, составленных библиотекарями, известными российскими современными писателями и экспертами. С 2018 года в нем приняли участие более тысячи человек, а авторами вопросов стали Гузель Яхина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Алексей Иванов и многие другие.