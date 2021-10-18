Смог в трех регионах Западной Сибири сохранится до 22 октября

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Смог сохранится в трех регионах Западной Сибири - Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае, где местные жители ранее жаловались на загрязненность воздуха, до 22 октября. Причиной является обширный антициклон, который за счет слабого ветра препятствует перемешиванию воздуха, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник.

Ранее жители Новосибирска массово жаловались на загрязненность воздуха, из-за которой трудно дышать. Горожане отмечали увеличение количества пыли в воздухе. В Кемеровской области до вечера понедельника действует режим неблагоприятных метеоусловий, промышленным предприятиям в трех крупных муниципалитетах Кузбасса рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.

"Ситуация метеорологическая одинаковая [в трех регионах - Кемеровской, Новосибирской областях, в Алтайском крае] - слабый ветер, изморозь, туманы, антициклон, создание в приземном слое инверсионного задерживающего слоя. Но загрязнение у всех разное при этом. Такая погода ненадолго - 22 октября мы ждем уже усиления ветра, начнется смена потоков на юго-запад с южных и юго-восточных [сторон]. К нам пойдет воздушная масса из европейской части России с более активным перемешиванием примесей, они будут подниматься вверх", - сказала собеседница агентства.

В УГМС отметили, что, по имеющимся в настоящее время данным, в Новосибирске за прошедшие выходные предельно допустимые концентрации примесей не превышены, за исключением пыли, которая создала смог. При этом метеоусловия будут усугубляться, поэтому синоптики планируют объявить в регионе штормовое предупреждение на ближайшие три дня.

"Сейчас над нами сохраняется обширный холодный антициклон, в антициклоне ветер слабый, перемешивания воздуха нет. Поэтому в таких антициклональных ситуациях зачастую бывает формирование слоя инверсии и задерживание примесей. Ничего в этом экстраординарного нет, такие ситуации бывают в разные времена года", - пояснили в УГМС.

В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.