Власти рассчитывают на принятие решения об объезде Золотых ворот Владимира зимой 2022 года

ВЛАДИМИР, 18 октября. /ТАСС/. Власти Владимирской области рассчитывают принять решение об изменении схемы движения транспорта в центре Владимира для сохранения символа города, Золотых ворот, зимой 2022 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник врио губернатора региона Александр Авдеев.

О необходимости ограничения потоков транспорта возле белокаменного памятника XII века, входящего в список ЮНЕСКО, неоднократно заявляли музейщики и власти города. Расстояние от проезжей части до стен уникального фортификационного сооружения составляет чуть более 1 метра. Здание испытывает постоянные динамические нагрузки и увлажнение нижнего яруса, а белый камень находится под агрессивным воздействием выхлопных газов.

"Я думаю, что в течение зимнего периода подготовительный процесс можно будет сделать - либо получить одобрение этого проекта, согласование с Минкультуры РФ, либо найти альтернативный вариант", - сказал Авдеев, подчеркнув, что проведение работ в исторической части города потребует тщательной проработки проекта, проведения общественных слушаний, согласования с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия и другими ведомствами.

12 октября глава Владимира Андрей Шохин представил Авдееву инициативу расширения пешеходной зоны во Владимире за счет ограничения движения транспорта в охранной зоне Золотых ворот. Предполагается перенаправить основные транспортные потоки с улиц Дворянской и Большой Московской на Октябрьский проспект и Лыбедскую магистраль. Для этого проектировщики предлагают соединить Октябрьский проспект с улицей Дворянской в районе Театральной площади. После станет возможным расширение пешеходных тротуаров с одновременным сужением проезжей части возле Золотых ворот.

В сентябре 2021 года об обсуждении предварительного проекта изменения автомобильного движения в центре города для сохранения Золотых ворот XII века сообщил журналистам генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в состав которого входит знаменитый памятник, Сергей Рыбаков. Он отмечал, что для принятия решения потребуется изменение проекта зоны охраны памятника ЮНЕСКО.

Ранее власти поднимали вопрос о снижении вибрационного воздействия на белокаменные памятники ЮНЕСКО, расположенные в центре Владимира. Частично решить эту проблему позволило открытие в 2017 году Лыбедской магистрали стоимостью свыше 2 млрд рублей, через которую из исторической части города был перенаправлен транзитный транспорт. Также обсуждались перспективы закрытия автомобильного движения вблизи Золотых ворот.

О памятнике

Символ Владимира, Золотые ворота, - выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Ворота построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине, оно расположено в исторической части города и разделяет транспортные потоки центральной улицы Владимира. Внутри ворот расположена действующая музейная экспозиция.