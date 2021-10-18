Опрос: почти две трети владельцев собак в Москве недовольны инфраструктурой для животных

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти две трети владельцев собак в Москве не удовлетворены обустроенностью городской среды для проживания с домашними животными. Такие данные приводятся в исследовании проекта Urban Pet, проведенном при поддержке Российской кинологической федерации.

Опрос проводился среди более 500 владельцев собак методом анкетирования и глубинных интервью.

"Почти две трети владельцев собак в Москве не удовлетворены качеством и достаточностью инфраструктуры для домашних животных. При этом более 75% респондентов отмечают, что при выборе места проживания ориентируются в том числе на наличие прогулочных маршрутов и качество инфраструктуры для собак", - говорится в материалах.

Согласно опросу, в городе не хватает как площадок для игр и социализации животных, так и площадок для их дрессировки - так ответили 62,1% и 44,3% респондентов соответственно. Многие опрошенные (44%) также отметили недостаточность количества урн для экскрементов.

"Застройщики научились создавать комфортную среду для родителей с маленькими детьми, для спортсменов, для пожилых людей, но инфраструктура для собак практически отсутствует в городе, хотя собаки есть у не менее 15% москвичей", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Артема Гебелева.

Горожанам важно интегрировать собаку в свою повседневную жизнь, отмечают авторы исследования. Так, 64,7% респондентов отмечают, что хотели бы брать собаку с собой в кафе, на фитнес, в музеи, а 28,6% людей хотели бы брать собаку с собой на работу в офис.