В Пекине зафиксировали рекордно длительный период дождей

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Рекордно длительный с 1951 года период дождей, продолжавшийся в общей сложности 122 дня, зафиксирован в Пекине, сообщает в понедельник агентство "Синьхуа".

В воскресенье также была отмечена самая низкая для этого дня температура за более чем полвека наблюдений. 17 октября утром в столице, по данным городского метеобюро, воздух охладился до минус 0,2 градуса по Цельсию, обозначив самое холодное утро за это число с 1969 года.

В ближайшие три дня синоптики обещают в Пекине солнечную погоду, в целом характерную для осеннего сезона.