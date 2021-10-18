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В Пекине зафиксировали рекордно длительный период дождей

Кроме того, 17 октября синоптики отметили самую низкую для этого дня температуру за более чем полвека наблюдений - минус 0,2 градуса по Цельсию

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Рекордно длительный с 1951 года период дождей, продолжавшийся в общей сложности 122 дня, зафиксирован в Пекине, сообщает в понедельник агентство "Синьхуа".

В воскресенье также была отмечена самая низкая для этого дня температура за более чем полвека наблюдений. 17 октября утром в столице, по данным городского метеобюро, воздух охладился до минус 0,2 градуса по Цельсию, обозначив самое холодное утро за это число с 1969 года.

В ближайшие три дня синоптики обещают в Пекине солнечную погоду, в целом характерную для осеннего сезона.

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