Эксперт рассказал, в каком случае стоит рассматривать детскую вакцинацию против ковида

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Массовую детскую вакцинацию против коронавирусной инфекции в России можно рассматривать после того, как привьется практически вся часть взрослого населения страны. Такое мнение в понедельник выразил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире телеканала "Россия-24" .

"Рассматривать массовую вакцинацию детей, на мой взгляд, можно только тогда, когда будут привиты практически все взрослые. Иначе получается, что мы заставляем прививаться детей для того, чтобы спасти тех взрослых, которые прививаться не хотят", - сказал он.

Лукашев также отметил, что для детей коронавирус несет минимальную угрозу, и тяжелые случаи заболевания встречаются крайне редко. "Детская вакцина - это хорошо, но пока, я думаю, в виде добровольной вакцинации", - добавил эксперт.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков говорил о том, что спешить с массовой вакцинацией детей от коронавирусной инфекции не стоит, вводить ее нужно не ранее чем через год.