В России выявили 34 325 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 325, это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших превысило 8 млн и составило 8 027 012, следует из опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В относительном выражении прирост составил 0,43%.

В частности, за сутки выявили 3 097 случаев в Санкт-Петербурге, 915 - Самарской области, 715 - в Нижегородской области, 676 - в Воронежской области, 660 - в Башкирии.

В Подмосковье выявили 2 768 заболевших коронавирусом за сутки, в Москве число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло на 6 823.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 785 647, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 431, до 7 017 055. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 561 пациента в Нижегородской области, 432 - в Самарской области, 409 - в Свердловской области, 401 - в Красноярском крае, 358 - в Оренбургской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 998 против 997 днем ранее, до 224 310.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 67 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 38 - в Краснодарском крае и Нижегородской области, 37 - в Свердловской области, 36 - в Башкирии.