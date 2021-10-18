Путин направил приветствие участникам VIII Российско-армянского межрегионального форума

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отмечает, что отношения РФ и Армении носят по-настоящему союзнический характер, между двумя странами налажены содержательный политический диалог и продуктивное сотрудничество в различных сферах.

"Отношения России и Армении, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, носят по-настоящему союзнический характер. Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество на различных направлениях. Весьма существенную роль в развитии российско-армянских связей играет межрегиональная кооперация, позволяющая реализовывать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и многих других сферах", - говорится в приветствии Путина участникам и гостям VIII Российско-армянского межрегионального форума, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Президент считает важным, что в рамках мероприятия представители органов центральных и местных властей, общественных организаций, академических, экспертных и деловых кругов двух стран "смогут обменяться опытом, обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня и наметить пути дальнейшей совместной работы".

"Рассчитываю, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым инициативам, которые будут содействовать укреплению плодотворного российско-армянского партнерства, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - указывается в послании российского лидера.

VIII Российско-армянский межрегиональный форум проходит в Ереване 18-19 октября, в его рамках организована бизнес-миссия Российского экспортного центра.