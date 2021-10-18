Эксперт рассказал, как можно было избежать высоких показателей смертности от ковида

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Высоких цифр по смертности от ковида и заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые наблюдаются сегодня в России, можно было бы избежать, если бы лучше соблюдались меры профилактики коронавируса. Такое мнение в понедельник высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Вирус циркулирует, сейчас смертность находится на самом высоком уровне за всю историю пандемии, - у нас в день умирает почти тысяча человек, это огромные потери. И эти потери можно было бы очень сильно предотвратить и снизить не только за счет вакцинации, но и если бы сейчас намного более эффективно использовались маски и меры разобщения людей", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Вирусолог пояснил, что среди вакцинированных от ковида или переболевших вирус все равно циркулирует, поэтому невакцинированные люди могут заразиться от них. "Поэтому, если бы сейчас эти меры, которые мы все очень хорошо знаем, соблюдались более жестко, то такого подъема заболеваемости не было бы", - добавил эксперт.

Говоря об ограничительных мерах, Лукашев выразил надежду, что они не будут вводиться на постоянной основе. "Все ограничительные меры изначально были призваны для того, чтобы дать нам время вакцинироваться, и теперь, когда у нас вакцина уже доступна практически год, если бы мы активно прививались, мы могли бы жить без этих мер. <...> Эти все меры - это, к сожалению, те костыли, которые приходится использовать, потому что мы с вакцинацией мягко говоря отстали", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 240,7 млн человек, около 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 027 012 случаев заражения, выздоровели 7 017 055 человек, умерли 224 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.