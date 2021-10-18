Эксперт: появления нового штамма ковида в ближайшее время можно не ждать

"Сейчас практически все циркулирующие в России и в мире вирусы - это вариант "дельта". С одной стороны, это плохо, потому что он более заразный и заражает вакцинированных или переболевших. С другой стороны, за счет того, что он вытеснил другие варианты, с осторожным оптимизмом можно сказать, что снизилась скорость возникновения новых вариантов. Но, конечно, в будущем это вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать появления нового штамма в ближайшее время.

По словам Лукашева, ковид не развивается по стандартной схеме, когда вирус постепенно слабеет. "С коронавирусом это произошло ровно наоборот, то есть исходный вирус стал более сильным, он превратился собственно в этот вариант "дельта", который намного более заразный и, можно сказать, более сильный", - отметил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 240,7 млн человек, около 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 027 012 случаев заражения, выздоровели 7 017 055 человек, умерли 224 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.