Экс-сенатора Геннадия Горбунова похоронят в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Прощание с бывшим сенатором от Астраханской области Геннадием Горбуновым состоится во вторник в селе Началово Приволжского района Астраханской области, сообщил ТАСС источник во властных структурах в понедельник.

"Прощание завтра в селе Началово Приволжского района. Геннадий Горбунов будет похоронен в Астраханской области", - рассказал собеседник агентству.

Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов умер 17 октября в возрасте 75 лет. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной думы Игоря Мартынова, в которой отметила, что "политик пользовался уважением и доверием жителей области и коллег по парламентской работе".

В правительстве Астраханской области отметили, что при непосредственном участии экс-сенатора в регионе произошли значительные изменения, а коллеги и жители региона помнят его как целеустремленного человека, чей опыт и знания позволили заслужить авторитет.

Биография

Геннадий Горбунов родился 1 января 1946 года в астраханском селе Рассвет. Окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, затем работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. До 1991 года был первым секретарем Астраханского обкома КПСС. В 1993-1994 годах - советник главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам.

С 1994 по 1999 год руководил налоговой службой региона, после чего, по декабрь 2001 года, занимал должность главы управления Министерства РФ по налогам и сборам по Москве.

Горбунов представлял в Совете Федерации Астраханскую область с 2001 по 2016 год, был председателем комитета по аграрно-продовольственной политике.