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Всероссийская перепись населения

Перепись на портале госуслуг прошли 5 млн человек

Всероссийская перепись населения России впервые проходит в том числе в онлайн-формате

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Во Всероссийской переписи населения посредством портала госуслуг приняли участие 5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

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"Через госуслуги анкеты заполнили 2 млн 36 тыс. человек, они переписали себя и членов своих семей, всего 5 млн человек", - отметили в министерстве.

Всероссийская перепись населения России впервые проходит в том числе в онлайн-формате. Заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учетную запись на госуслугах. Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете, смартфоне и доступна в любом месте, где есть доступ в интернет.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, на отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг заполнить электронный переписной лист можно с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Теги
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