СК представил третий том книги о расследовании убийства царской семьи

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России представил третий том книги "Преступление века. Материалы следствия", рассказывающей о расследовании убийства царской семьи. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе СК.

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"Подготовлен третий том книги СК России, повествующей о расследовании убийства царской семьи. Трехтомное издание является полным собранием материалов следствия и исторических документов, связанных с гибелью Российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", - говорится в сообщении. Книга является наиболее точным и полным источником информации, которую собрали воедино по крупицам. Заключительная часть книги состоит из фактов, архивов, документов.

"Издание станет существенным подспорьем для всех, кто заинтересован в установлении истины и достоверности трагических событий прошлого, ведь это совместный труд следователей, криминалистов, ученых, историков-архивистов, представителей гражданского общества и всех неравнодушных людей", - сообщили в СК.

Ранее в СК сообщили, что экземпляры книги будут направлены в различные государственные учреждения, книга будет передана представителям Русской православной церкви. Книга состоит из трех томов и основана на документальных свидетельствах, фотографиях, дневниках, воспоминаниях, аудиозаписях и достоверных архивных источниках, включая новые, не публиковавшиеся ранее документы. Второй и третий тома посвящены следственной работе практически столетней давности (1918-1924 годов), начала 1990-х годов, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе. В книге отражена и работа следствия после возобновления дела осенью 2015 года.