МИД Украины сообщил о гибели спецпредставителя по урегулированию в Приднестровье

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. МИД Украины подтвердил в понедельник трагическую гибель специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского.

"Министерство иностранных дел Украины сообщает с глубокой скорбью, что 16 октября на 60-м году жизни трагически погиб специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Владимирович Крыжановский. МИД Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким Виктора Крыжановского", - отмечается на сайте МИД.

О смерти дипломата в киевском районе Осокорки у себя на даче СМИ сообщили в субботу, однако ни МИД, ни МВД тогда не называли его фамилию. По данным МВД, тело мужчины обнаружила домработница утром 16 октября. В полиции сообщили, что мужчина умер из-за несчастного случая, "упав с лестницы в собственном доме, где проживал один". "Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - сообщили в полиции.

По поводу смерти дипломата открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство" с оговоркой "несчастный случай".

Виктор Крыжановский начал работу в МИД Украины в 1992 году. Работал в сфере многосторонних отношений и европейской и евроатлантической интеграции в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные долгосрочные командировки. В 2010-2017 гг. был послом Украины в Эстонии, с 2017 года - специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования. В 2013 году Крыжановскому был присвоен высокий дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла.