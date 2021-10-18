Жители Красноярского края с ноября будут посещать театры и стадионы только по QR-коду

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Красноярского края вводят с 1 ноября QR-код для посещения культурных и спортивных мероприятий, соответствующие изменения внесены в указ губернатора по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Внесены изменения в указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и обусловленных ростом количества заболевших <...>. С 1 ноября доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих документов: действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию гражданина, действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев), оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, организации общественного питания с 19 октября возвращаются к графику работы в режиме с 7:00 до 23:00. Ограничения не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса. Сохраняется запрет на работу танцполов внутри помещений общепита.

Учреждения культуры и спорта по 14 ноября включительно будут работать при заполнении залов не более чем на 50% от общей вместимости при условии равномерной рассадки зрителей. С 15 ноября их заполняемость увеличится до 70% от общей вместимости с теми же условиями.

По информации Роспотребнадзора, за последние две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости ковидом вырос на 30,9%. При этом 68,8% заболевших - работоспособное население. Всего, по информации федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе было выявлено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, более шести тыс. больных умерли.