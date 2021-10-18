Ивановские власти заявили, что регион испытывает сбои с поставкой кислорода в госпитали

ИВАНОВО, 18 октября. /ТАСС/. Рост пациентов с коронавирусной инфекцией спровоцировал сбои с поставкой кислорода в ковидные госпитали Ивановской области. Запасы кислорода в регионе практически исчерпаны, сообщила журналистам в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

"Ситуация с поставкой кислорода крайне напряженная. Запас кислорода исчисляется даже не сутками, а часами. <...> Мы ожидаем небольшую поставку, которая прикроет нас на какое-то время, но ситуация очень-очень серьезная", - сказала Эрмиш.

По ее словам, сегодня кислородные линии имеются во всех ковид-госпиталях региона. "Часть своих потребностей мы закрываем приобретенными кислородными концентраторами, другая часть использует завозной кислород. Там, где у нас концентраторы, проблем нет, а вот там, где завозной кислород, мы испытываем сложности", - уточнила Эрмиш.

По данным на 18 октября, в стационарах Ивановской области находятся 2 673 пациента с коронавирусом, из которых 1 407 - на койках с кислородом, 126 - на ИВЛ.