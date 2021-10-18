В Югре приостановят проведение медосмотров и диспансеризацию отдельных групп жителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп взрослого населения в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила в понедельник в ходе заседания регионального оперативного штаба губернатор Югры Наталья Комарова.

"Поручаю департаменту здравоохранения автономного округа временно приостановить в подведомственных медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, углубленную диспансеризацию за исключением обязательных медицинских осмотров - предварительных, периодических, внеочередных, углубленных", - сказала глава региона, не уточнив, с какого числа они будут приостановлены.

С 7 сентября 2021 года ежесуточный показатель заболеваемости в Ханты-Мансийском автономном округе вырос более чем на 60%. Ранее в Югре ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. По состоянию на 18 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 78,8 тыс. (плюс 230 за последние сутки), выздоровели 74,4 тыс. человек, умерли 1 205.