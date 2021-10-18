Обязательную вакцинацию в Астраханской области должны завершить до 10 декабря

АСТРАХАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Руководитель Астраханского управления Роспотребнадзора Людмила Носкова подписала постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от новой коронавирусной инфекции, полный курс иммунизации должен быть завершен до 10 декабря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации главы региона.

"Главный санитарный врач Астраханской области подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от COVID-19. Чтобы обеспечить необходимый уровень коллективного иммунитета в регионе, до 10 ноября 2021 года непривившиеся астраханцы старше 18 лет без медицинских противопоказаний должны получить первую дозу вакцины, а до 10 декабря 2021 года - вторую. В постановлении указано, кто должен в обязательном порядке пройти вакцинацию. Это работники образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования и такси, бытовых услуг, системообразующих предприятий и другие категории граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что контроль за проведением вакцинации будут обеспечивать органы исполнительной власти Астраханской области, руководители муниципальных районов и сельских поселений, а также специалисты управления Роспотребнадзора.

Обязательную вакцинацию для сотрудников ряда категорий ввели в Астраханской области с 14 октября в связи с активным ростом показателя заболеваемости и существенным падением темпов вакцинации от COVID-19, зафиксированным в последние три месяца.

По данным на 18 октября, в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 341 649 человек, полный курс иммунизации прошли 304 774 человека - это около 55% от плана. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 63 295 случаев заражения COVID-19. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 323 человека, свободным остается 13% коечного фонда.

Согласно данным оперативной сводки, в связи со вспышками заболеваемости COVID-19, а также превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ в Астраханской области 18 учебных заведений закрыты полностью или частично, отдельные классы и группы отправлены на карантин либо переведены на дистанционную форму обучения.