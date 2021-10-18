Новосибирские медики получат ковидные выплаты после корректировки сведений Минздравом

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники станции скорой помощи в Новосибирской области, которые ранее сообщили об отсутствии у них сентябрьских выплат за работу с коронавирусными пациентами, получат положенные средства после корректировки списков получателей Минздравом РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее издание "НГС.Новости" сообщило, что в Новосибирской области сотрудники скорой помощи заявили, что не смогли получить выплаты за работу с коронавирусными больными за сентябрь. Одному из них сообщили, что выплат не было из-за того, что Минздрав не подал нужные сведения, не включил станцию скорой помощи в список получателей.

"Сотрудники станции скорой помощи, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, получат полагающиеся им выплаты за сентябрь после корректировки списков Минздравом РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, в какие сроки сотрудники получат выплаты. При этом в министерстве добавили, что у Минздрава Новосибирской области нет технической возможности самостоятельно корректировать списки. Минздрав РФ был извещен о необходимости внесения изменений в корректирующий список своевременно.