Участники научной экспедиции подняли со дна Байкала около 300 кг затонувших сетей

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Участники третьего этапа научно-исследовательской экспедиции "Байкал без сетей" подняли со дна озера около 300 кг брошенных рыболовных сетей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал".

"За время октябрьского этапа экспедиции водолазами было поднято два десятка затонувших рыболовных сетей. Сети подняты после предварительной очистки под водой от живых и неживых гидробионтов. Чистый вес поднятых сетей составил около 300 кг. Поднятые орудия лова были расфасованы в пакеты высокой прочности и переданы местному региональному оператору для дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

В ходе третьего этапа участники экспедиции работали на севере Байкала. Сейчас они приступают к составлению карты наибольшего скопления сетей в прибрежной зоне озера. Также проводятся лабораторные исследования проб, взятых в этих местах.

Об экспедиции

Первый этап экспедиции "Байкал без сетей" прошел с 25 июля по 5 августа, второй - с 14 по 18 сентября. Тогда было поднято более 230 кг сетей. В ходе первого этапа участники пришли к выводу, что усиление контроля со стороны природоохранных ведомств позволило уменьшить число брошенных рыболовных сетей в проливе Малое Море - популярной у туристов и рыбаков местности на озере Байкал. Однако в другой части акватории Байкала в некоторых местах сети встречались в большом количестве.

На сегодняшний день нет данных о загрязнении Байкала брошенными рыболовными сетями, а также о последствиях этого загрязнения. Но мировой опыт показывает, что затонувшие сети продолжают так называемый фантомный промысел: в них попадают и в результате гибнут обитатели подводного мира. Начинаются процессы гниения, которые приводят к развитию вредоносных водорослей. Экспедиция была организована для того, чтобы изучить прибрежную зону Байкала на предмет загрязнения сетями, извлечь их на поверхность, взять пробы воды и биоматериала в местах скопления сетей.

Экспедицию инициировали организация "Глубина ответственности" и фонд "Озеро Байкал". Участниками стали специалисты и исследователи Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, профессиональные дайверы, представители Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства, природоохранной прокуратуры, инспекторы и руководители прибрежных особо охраняемых природных территорий.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.