Вузы и колледжи Ивановской области с 25 октября перейдут на дистанционное обучение

ИВАНОВО, 18 октября. /ТАСС/. Вузы и колледжи Ивановской области с 25 октября по 7 ноября перейдут на дистанционный формат обучения из-за обострения эпидситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщила запредседателя правительства региона Ирина Эрмиш.

"С 25 октября по 7 ноября все организации профессионального образования в регионе - это все колледжи и вузы, также обязаны перейти на дистанционный формат работы", - сказала Эрмиш.

В регионе также отменяются все концерты и представления в цирке. Театральные постановки под запрет пока не попадают. "Исходя из того, что театральное представление не предполагает активного поведения граждан, пока эти представления сохраняются с соблюдением жестких антиковидных регламентов", - пояснила Эрмиш.

Эрмиш также сообщила, что школы региона уйдут на каникулы.

"Принято решение о едином каникулярном периоде для всех школ Ивановской области. Каникулы у нас продлятся с 25 октября по 7 ноября. В Ивановской области более 100 тыс. школьников и самым главным является разобщение школьных коллективов", - сообщила Эрмиш.

По решению оперштаба, на время каникул все секции и кружки в регионе будут работать в дистанционном формате. Исключение составят только сборные команды региона, готовящиеся к всероссийским соревнованиям и олимпиадам, они смогут тренироваться очно. "Родители должны ограничить контакты детей: дети в это время не должны посещать торговые центры, места общественного питания, исключить по максиму встречи с друзьями", - пояснила Эрмиш.