Valneva отчиталась о хороших результатах третьей фазы испытаний своей вакцины от COVID-19

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Франко-австрийская биотехнологическая компания Valneva сообщила о положительных предварительных результатах третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.

"Valneva, компания, специализирующая на создании вакцин, заявила сегодня о предварительных положительных результатах третьей фазы ключевых испытаний своей кандидатной вакцины против COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

По данным разработчика, для участия в исследовании были отобраны более 4 тыс. человек в возрасте от 18 и старше и 660 подростков, проживающих в разных частях Великобритании.

В ходе испытаний вакцину сравнивали с препаратом от компании AstraZeneca. При этом, по утверждениям Valneva, их разработка превосходит другой препарат по уровню титров нейтрализующих антител. Также разработчики отметили, что в ходе испытаний уровень нарастания антител у участников испытаний, получивших две инъекции, превысил 95%.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент компания готовит проведение испытаний для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Также Valneva планирует проверить эффективность своей разработки для ревакцинации.

Компания начала подготовку к регистрации своего препарата в Великобритании, а также планирует направить документы в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

После сообщения об успешных результатах третьей фазы испытаний акции компании на парижской бирже подскочили более на 30%.

Соглашение с Великобританией

Ранее сообщалось, что Valneva заключила соглашение с правительством Великобритании о поставке 100 млн доз вакцины в 2021-2022 годах в случае успеха клинических испытаний. Еще 90 млн доз могут быть поставлены в период с 2023 по 2025 годы.

Вместе с тем в сентябре Valneva сообщила, что британское правительство отменило свой заказ.