Нарышкин отметил бережное отношение Дома русского зарубежья к памяти о соотечественниках

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин поздравил с 25-летием Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, отметив бережное отношение к памяти выдающихся соотечественников. Текст послания зачитал в понедельник на торжественном собрании председатель правления РИО Константин Могилевский.

"Вот уже четверть века Дом русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына бережно хранит память наших выдающихся соотечественников, органично сочетая функции музея, архива, библиотеки и издательства, научного и просветительского центра, - говорится в приветствии Нарышкина. - От всей души поздравляю Дом русского зарубежья с прошедшим юбилеем и желаю вам новых успехов".

Председатель РИО обратил внимание на то, что бесценная коллекция Дома русского зарубежья во многом состоит из семейных реликвий, которые передавались из поколения в поколение, чтобы затем быть возвращенными на родину. По его словам, коллекция символизирует живую и неразрывную связь с Россией.

Нарышкин отметил, что Дом русского зарубежья активно принимает участие в проектах РИО. "Рассчитываю, что в будущем это плодотворное сотрудничество не только сохранится, но и укрепится", - заключил глава РИО.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына основан в 1995 году. Представляет собой уникальный музейный комплекс, основная деятельность которого посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России. Здесь ежегодно проводятся церемонии вручения Литературной премии Александра Солженицына.