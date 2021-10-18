В Раде заявили, что локдаун на Украине пока объявлять не будут

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что на Украине пока не планируют вводить общенациональный локдаун.

"Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планируют", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Интер".

Радуцкий напомнил, что центральная власть вводит только "желтый" и "оранжевый" уровень эпидемической опасности, а "красный" вводится на местах в зависимости от обстановки. Самые строгие санитарные ограничения - "красный" уровень - сейчас действуют на территории Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей Украины.

Минздрав Украины сообщил в понедельник о стремительном распространении коронавируса в стране и призвал граждан вакцинироваться. По словам замглавы Минздрава, главного санитарного врача Игоря Кузина, за неделю в зафиксировано более 105 тыс. новых случаев заражения, что на 11% больше, чем неделей ранее, а рост летальных случаев (2 300) составил 22%. В связи с этим на Украине в ближайшее время могут расширить "красную" зону карантина.

За время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 644 694 человека, выздоровели 2 329 418 человек, умерли от осложнений 60 810 пациентов. В минувшую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что очередной пик заболеваемости ожидается 20 октября - 5 ноября.