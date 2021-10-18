Около тысячи человек примут участие в форуме "Юридическая неделя на Урале"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Около тысячи человек примут участие в XIII Всероссийском форуме "Юридическая неделя на Урале", который открылся в понедельник в Екатеринбурге. Он пройдет в очно-заочном формате, в программе заявлены 37 мероприятий, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На сегодняшний день около 1 тыс. человек зарегистрировались на все мероприятия, которые мы будем проводить <…> - это для очного участия и те, кто уже точно захотел послушать заочно", - сообщила Артюх, отметив, что очных участников в этом году стало значительно больше.

Она добавила, что на форум приехали уполномоченные по защите прав предпринимателей из 20 субъектов федерации. Они примут участие в вебинарах, посвященных защите прав добросовестных подрядчиков и поставщиков, вопросам взаимодействия бизнеса и нотариата, одна из конференций будет посвящена альтернативным способам урегулирования конфликтов в предпринимательской среде.

Директор Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев отметил, что часть мероприятий посвящена вопросам развития цифровой среды, что актуально в условиях пандемии, на одном из них обсудят правовой режим мессенджеров и телеграм-каналов. По словам члена исполнительного комитета Свердловского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Юрия Подольского, в форуме также примут участие эксперты из Германии, они обсудят вопросы развития электронного правосудия.

XIII Всероссийский форум "Юридическая неделя на Урале" продлится до 23 октября. Его организаторами выступают Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Уральский государственный юридический университет.