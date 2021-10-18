Число преступлений в Москве с начала года сократилось на 2,4%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Около 107 тыс. преступлений совершено в столице за девять месяцев этого года, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"За девять месяцев 2021 года в Москве совершено 107 199 преступлений (на 2,4% меньше, чем в прошлом году). 37 296 преступлений (что меньше, чем в прошлом году на 5,4%) совершено в общественных местах, в том числе 21 908 (меньше на 4,2%) - на улицах", - говорится в сообщении.

Больше всего преступлений выявлено в Центральном административном округе - почти 15,5 тыс. На втором месте оказался Восточный административный округ - 13,5 тыс. преступлений, на третьем - Юго-восточный округ столицы - 11,1 тыс. преступлений. Самым некриминогенным районом оказался Зеленоград - 2,6 тыс. преступлений.

Также в прокуратуре описали портрет типичного преступника. Как правило, это неработающий мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием.