Мэр Казани поручил увеличить количество пунктов вакцинации или продлить режим их работы

"Обращаюсь к управлению здравоохранения, главам районов совместно с коллегами из Минздрава республики с просьбой уделить внимание и увеличить количество пунктов вакцинации или продлить режим их работы, поскольку многие имеют возможность [привиться] только после рабочего дня", - заявил он в понедельник на совещании в мэрии Казани.

Замруководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов сообщил, что на данный момент обращений граждан о невозможности привиться в пунктах вакцинации не было.

"Те пункты, которые нами были оперативно развернуты в течение предыдущей недели, как нам кажется, на сегодня достаточны. Но исполним ваше поручение, рассмотрим возможность открытия дополнительных пунктов", - сказал Мухаматдинов.

В Казани открыто несколько пунктов вакцинации вне медучреждений. В частности, они работают в двух отделениях "Сбербанка", трех учреждения культуры, в двух гипермаркетах и четырех торговых центрах. Пункт вакцинации в торговом центре "Мега" открыт круглосуточно.

Ситуация в регионе

В Казани с 8 по 17 октября выросло число привившихся в сутки в сравнении с предыдущим периодом: с 1 500 в сентябре до 7 350 за прошедшую неделю. На сегодня в Казани привиты 424 тыс. человек, что составляет 43,4% взрослого населения, или 54,2% от плана вакцинации в 80%.

В Татарстане с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан. В том числе необходимо сделать прививку работникам сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев.