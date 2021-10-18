Москалькова призвала ускорить принятие закона о едином тарифе на нотариальные услуги

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ускорить принятие закона о введении единого нотариального тарифа.

"Единый нотариальный тариф позволит, мне кажется, снизить стоимость услуг и сделать их более прозрачными. И я поддерживаю и прошу, чтобы <...> этот законопроект был принят как можно быстрее, желательно в осеннюю сессию", - сказала она в понедельник в ходе круглого стола "Проблемы правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности в РФ" в Совете Федерации.

Законопроект о введении единого нотариального тарифа был внесен сенаторами в Госдуму в июне 2020 года. Документ принят депутатами в первом чтении. Он устанавливает более прозрачный порядок оплаты услуг нотариусов и усиливает контроль за экономической обоснованностью взимаемых с населения тарифов за совершение нотариальных действий. Так, законопроектом предлагается вместо существующей платы за оказание услуг правового и технического характера установить региональный тариф и заместить существующий нотариальный тариф федеральным тарифом. Оба тарифа будут составлять единый нотариальный тариф, который будет обеспечивать экономическую основу частной нотариальной деятельности.

Законопроектом закрепляется на уровне федерального законодательства принцип экономической обоснованности предельных размеров региональных тарифов. Кроме того, Министерство юстиции РФ наделяется полномочием по утверждению формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа.

Также законопроект включает в обязанности нотариуса совершение таких действий, как правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов, копий документов, отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том числе в электронной форме.