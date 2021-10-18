В Белоруссии из-за COVID-19 приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии приостановило оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках с целью совершенствования лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Министерством здравоохранения подписан приказ, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи", - отмечается в сообщении.

В Минздраве пояснили, что приказ подписан "с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19".

Согласно данным ведомства, по состоянию на 18 октября в Белоруссии за сутки были зарегистрированы 1 956 пациентов с COVID-19 (днем ранее - 1 981), выписаны 1 170 пациентов. Всего с начала пандемии в республике были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, выздоровели 546 415 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны от вызванных осложнений умерли 4 417 пациентов.