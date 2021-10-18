ЮАР для регистрации "Спутника V" нужны данные о воздействии вакцины на ВИЧ-инфицированных

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Задержка в утверждении использования в ЮАР российской вакцины "Спутник V" связана с недостаточной, по мнению местного фармрегулятора, информацией о ее возможном воздействии на людей с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на переписку с Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA).

"Текущее исследование вакцины "Спутник V" остается открытым для получения соответствующих данных о ее безопасности [для ВИЧ-инфицированных]", - говорится в электронном сообщении фармрегулятора.

Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЮАР была подана в SAHPRA в феврале. Медицинские власти страны подчеркивают, что находятся в постоянном взаимодействии с производителями российской вакцины. В конце апреля Минздрав ЮАР объявил, что страна намерена закупить 10 млн доз вакцины "Спутник V", как только она будет одобрена национальным регулятором для применения в республике.

Общенациональная вакцинация от коронавируса препаратом Johnson & Johnson началась в ЮАР 17 февраля. Ранее ЮАР отказалась от вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против преобладавшего тогда в стране штамма коронавируса. Вторая фаза вакцинации началась 17 мая с применением препарата американской компании Pfizer. С 15 июля вакцинация была открыта для возрастной группы от 50 лет, с 1 августа - от 35 лет, а с 20 августа - от 18 до 35 лет. В сентябре было разрешено использование вакцины Pfizer для подростков старше 12 лет. 3 июля регулятор фармацевтического рынка ЮАР одобрил к применению в стране препарат китайской компании Sinovac.

Общее число жителей ЮАР, сделавших прививки от коронавируса, составляет на текущий день 19,9 млн, полный курс вакцинации прошли 10,5 млн человек, или 17,8% населения страны. В ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших от коронавируса среди всех стран Африки - 2 912 938 и 88 429 соответственно.

В настоящее время в ЮАР, население которой достигает 59,6 млн человек, насчитывается 7,7 млн больных СПИДом, или почти 13% от общего числа жителей. При этом в возрастной группе 15-49 лет эта цифра достигает 18,7%. По данным статистической службы ЮАР, в стране от СПИДа ежегодно умирают 10% больных (72 тыс. человек) от общего числа умерших носителей ВИЧ в мире.