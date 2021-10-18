Глава Минздрава Латвии призвал ввести в стране жесткий локдаун из-за коронавируса

"На созванном сегодня заседании Совета по кризисному управлению министр здравоохранения Даниэльс Павлютс призовет ввести в стране строгие меры безопасности, которые немедленно сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%", - сообщила пресс-служба Минздрава. "Павлютс призывает незамедлительно ввести в стране жесткий локдаун и просит общество остановиться, чтобы остановить вирус", - проинформировала она.

Согласно проведенному Минздравом и специалистами за последние дни анализу, количество контактов в обществе уменьшилось всего на 5-10%. Инфекция распространяется бесконтрольно, и в больницах уже находится более 1 100 пациентов с коронавирусом. Согласно смоделированным прогнозам ученых, при неизменном развитии загруженности больниц приостановка оказания плановых услуг продлится три месяца, в течение которых COVID-19 "унесет здоровье и жизни тысяч людей".

Среди предлагаемых антиковидных мер - ограничить любые спортивные, развлекательные, культурные, любительские, общественные, религиозные и оздоровительные собрания и мероприятия, а очная работа допустима только в производстве, строительстве, критической инфраструктуре и для обеспечения непрерывности общественных функций. Кроме того, рекомендуется еще на три недели после школьных каникул продлить дистанционное обучение, не проводить очные образовательные и внеклассные мероприятия. В свою очередь дошкольные учреждения продолжат работу для детей, родители которых обязаны работать очно.

Глава Минздрава также предлагает ввести сокращенный до шести часов рабочий день и ввести комендантский час с 19:00 до 06:00 (совпадает с мск). В помещении и на открытом воздухе нужно разрешить собираться не более десяти людям из двух домохозяйств. Кроме того, предлагается ограничить незначительные путешествия за границу, а также ввести усиленный контроль нарушений для физических лиц и увеличить штрафы за нарушения для юридических лиц.

"Вакцинация должна проводиться круглосуточно, почти 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Между тем новые меры безопасности должны быть введены немедленно, чтобы они вступили в силу в среду. Каждый день имеет значение. После трех-четырех недель строгих мер общественность, в первую очередь вакцинированная, сможет вернуться к нынешнему режиму и в течение двух месяцев - к нормальной жизни", - заявил Павлютс.