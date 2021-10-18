В Липецкой области вакцинация от ковида среди взрослого населения достигла 61%

ТАСС, 18 октября. Более 445,5 тыс. человек, или 61% взрослого населения Липецкой области сделали прививку от коронавируса, сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации региона.

"Привиты однократно 445 367 человек, двукратно привиты 412 165 человек. План выполнен на 61% из расчета охвата населения 80%", - сообщила она.

По ее данным, всего в регионе планируется привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек. В настоящее время охват вакцинацией от ковида среди общего населения составляет 48,8%. Ревакцинацию прошли 49,5 тыс. человек.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 57 949 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 50 592 человека, 1 867 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий. В регионе в тестовом режиме ведена система QR-кодов для прохода в заведения общественного питания.