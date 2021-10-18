Автодозвон с приглашением на вакцинацию от COVID-19 запустили в Подмосковье

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Автодозвон, приглашающий жителей пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Благодаря голосовому помощнику планируется проинформировать о вакцинации более 3 млн человек, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для удобства жителей мы запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию от COVID-19. Голосовой помощник не только расскажет, почему важно защититься от коронавируса, он также может ответить на интересующие вопросы и оформить запись на вакцинацию. Всего планируется обзвонить более 3 млн человек", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что звонок будет поступать с номера +7 (498) 602-31-35.

В министерстве напомнили, что сделать прививку от COVID-19 в Московской области можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.