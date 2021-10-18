В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Доступ к высокоскоростному интернету в Северной Осетии обеспечен в 202 образовательных учреждениях республики, осталось подключить еще шесть. Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Меняйло в Facebook.

"202 школы республики получили доступ к высокоскоростному интернету. Теперь в 89 городских школах скорость интернета составит от 100 Мбит/с, а в 113 сельских - от 50 Мбит/с. <...> Это значит, что мы стали на шаг ближе к современной, конкурентоспособной школе, которая может обеспечить своим ученикам условия, необходимые для получения качественного образования", - написал глава региона.

Он добавил, что еще шесть школ находятся в процессе подключения к высокоскоростному интернету.

Как уточнили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона, по данным управления по информационным технологиям и связи Северной Осетии, "Ростелеком" подключил 41 школу к интернету со скоростью передачи данных 100 Мбит/с и 78 школ - 50 Мбит/с; "Мегафон" - пять школ по 100 Мбит/с и 35 школ по 50 Мбит/с., а "Иртелком" - 43 школы по 100 Мбит/с. Все операторы связи увеличили скорость в рамках действующих договоров, без увеличения стоимости услуг.