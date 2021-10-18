Работу организаций допобразования приостановили в Ханты-Мансийске из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Работу организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, а также клубных формирований в учреждениях культуры, в которых занимаются дети, приостановили в Ханты-Мансийске из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации Ханты-Мансийска.

"В Ханты-Мансийске приостановлена работа организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, а также клубных формирований в учреждениях культуры, в которых занимаются дети", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника отдела Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Сергея Тарады.

По его словам, занятия отменили в закрытых помещениях. "Принятое решение связано с ростом заболеваемости среди детей и появлением множественных очагов в образовательных организациях. Цель введенных ограничений - разобщение детских коллективов и предотвращение угрозы дальнейшего распространения инфекции", - уточняется в сообщении.

Тарада добавил, что по сравнению с прошлым годом увеличилась доля пневмоний среди детей. С 1 сентября в окружном центре зарегистрировали 24 случая госпитальной пневмонии, за аналогичный период прошлого года - три.

С 7 сентября 2021 года ежесуточный показатель заболеваемости в Ханты-Мансийском автономном округе вырос более чем на 60%. Ранее в Югре была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По состоянию на 18 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 78,8 тыс. человек (плюс 230 за последние сутки), выздоровели 74,4 тыс. человек, умерли 1 205.