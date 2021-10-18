Эксперт: число болеющих COVID-19 россиян может превысить 1 млн 2 ноября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может привести к тому, что количество одновременно болеющих людей достигнет миллиона человек уже через две недели. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет большего числа показателей позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца. В начале прошлой недели ученые заявляли, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройден 10 ноября при самом пессимистичном сценарии развития событий.

"Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, <…> то число болеющих людей продолжит рост и может достичь 1 миллиона человек 2 ноября. Сегодня в стране насчитывается 785 647 "активных" случаев", - сказал ТАСС исследователь.

К началу ноября количество новых случаев заболевания, выявляемых ежедневно, может превысить 37 тыс., отметил он.

"После этого, как следует из принципа динамического баланса статистических показателей эпидемии, количество болеющих людей продолжит увеличиваться и достигнет уровня 1 миллион 150 тыс. к середине ноября", - заключил Захаров.