В стационарах Ивановской области занято более 97% ковидных коек

ИВАНОВО, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 2,5% ковидных коек остаются свободными в стационарах Ивановской области. В настоящий момент приоритет при госпитализации отдается только тяжелым пациентам, сообщила в понедельник в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

"По состоянию на 18 октября, всего в стационарах на лечении находятся 2 673 человека, из них на койках с кислородом 1 407 человек. На сегодня свободными остается 69 коек (2,5% от общего числа - прим. ТАСС)", - сообщила Эрмиш.

По ее словам, из-за роста числа заболевших в настоящий момент в регионе приоритет при госпитализации отдается тяжелым пациентам. При том, что в предыдущие периоды попасть в стационары могли даже пациенты с легким течением болезни. "В настоящий момент мы инвентаризируем внутренние возможности лечебных учреждений [для развертывания новых коек], соответствующие планы департаментом здравоохранения региона подготовлены. Кроме того, сегодня планируется большая выписка пациентов, что также позволит освободить часть коек в стационарах", - уточнила Эрмиш.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 52 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, умер 1 721 человек. Первым компонентом вакцины привились 340 тыс. человек (48% от плана), полностью вакцинировались - 295 тыс.