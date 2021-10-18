{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В стационарах Ивановской области занято более 97% ковидных коек

Приоритет при госпитализации отдают тяжелым пациентам

ИВАНОВО, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 2,5% ковидных коек остаются свободными в стационарах Ивановской области. В настоящий момент приоритет при госпитализации отдается только тяжелым пациентам, сообщила в понедельник в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По состоянию на 18 октября, всего в стационарах на лечении находятся 2 673 человека, из них на койках с кислородом 1 407 человек. На сегодня свободными остается 69 коек (2,5% от общего числа - прим. ТАСС)", - сообщила Эрмиш.

По ее словам, из-за роста числа заболевших в настоящий момент в регионе приоритет при госпитализации отдается тяжелым пациентам. При том, что в предыдущие периоды попасть в стационары могли даже пациенты с легким течением болезни. "В настоящий момент мы инвентаризируем внутренние возможности лечебных учреждений [для развертывания новых коек], соответствующие планы департаментом здравоохранения региона подготовлены. Кроме того, сегодня планируется большая выписка пациентов, что также позволит освободить часть коек в стационарах", - уточнила Эрмиш.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 52 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, умер 1 721 человек. Первым компонентом вакцины привились 340 тыс. человек (48% от плана), полностью вакцинировались - 295 тыс.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
Самарские таможенники задержали партию контрафактных аксессуаров
В грузовике обнаружили груз на сумму более чем 172 млн рублей - сумки, рюкзаки, кошельки, ключницы, ремни, упаковочные пакеты, маркированные товарными знаками известных брендов
Читать полностью