Путин: Валерий Коков внес огромный вклад в укрепление мира в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Первый президент Кабардино-Балкарской Республики Валерий Коков внес огромный личный вклад в укрепление межнационального мира. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина, которое было озвучено в понедельник в Нальчике на торжественном заседании, посвященном 80-летию со дня рождения Кокова. Обращение зачитал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Валерий Мухамедович был выдающимся государственным и общественным деятелем, волевым, энергичным, глубоко порядочным человеком. Служение России, родной Кабардино-Балкарии являлось для него высокой честью и смыслом всей жизни, он многое делал для уверенного будущего республики в составе Российской Федерации, искренне радел о благополучии земляков. В сложное для Северного Кавказа и всей страны время проявлял исключительное мужество и силу духа, внес огромный личный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в регионе, сохранение территориальной целостности нашего государства", - говорится в обращении.

Чайка в своем выступлении отметил, что был знаком с Коковым, и подчеркнул, что сегодня "вспоминают великого сына своего народа, настоящего лидера, патриота и гражданина, чью роль в современном развитии Кабардино-Балкарии трудно переоценить". "В 90-е, в начале двухтысячных годов мы много общались и я видел, как у него болит душа за будущее своего народа. Он был из той плеяды советских и российских политиков, которые обладали потрясающей мудростью и волей, стремились к справедливости, не боялись брать на себя ответственность и могли принимать даже тяжелые, судьбоносные решения", - отметил полпред президента РФ.

Валерий Коков, по словам Чайки, возглавил республику в сложный для всей страны период, но ему и его команде соратников удалось многое. Главное - сохранить единую, неделимую, мирную и процветающую Кабардино-Балкарию, где каждый человек гордится своей Родиной и делает все для ее развития.

"Сегодня дело Валерия Мухамедовича достойно продолжает Казбек Валерьевич Коков, который как никто знает, насколько непростой ношей является руководство регионом. Казбек Валерьевич, желаю Вам, опираясь на великое наследие отца и выбранный им курс на уверенное развитие республики, добиваться основных целей. В этом вы можете всегда положиться на нашу поддержку, на помощь всех, кто знал, уважал и ценил Валерия Мухамедовича Кокова", - добавил он.

Биография

Валерий Мухамедович Коков (18 октября 1941 - 29 октября 2005) родился в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской АССР. Окончил экономический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета, аспирантуру Всесоюзного НИИ сельского хозяйства, Высшую партийную школу. Свой трудовой путь начал главным агрономом колхоза "Трудовой горец" Баксанского района. Занимал должности первого секретаря Кабардино-Балкарского республиканского комитета КПСС, Председателя Верховного Совета КБАССР. С 1996 по 2001 год - заместитель председателя Совета Федерации, с 1992 по 2005 год - первый президентом КБР.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством II и III степени.