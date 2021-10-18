Действие единого билета к курортам Карачаево-Черкесии продлили до апреля

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Работа системы единого билета, упрощающая проезд пассажирам к курортам Карачаево-Черкесии при использовании нескольких видов транспорта, будет продлена до апреля следующего года. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").

"Специально для путешественников, желающих увидеть живописные пейзажи Северного Кавказа, АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") продлевает работу мультимодальных маршрутов к популярным курортам Карачаево-Черкесии. Совершать поездки по единому билету в сообщении Невинномысск - Черкесск - Карачаевск - Домбай и Невинномысск - Черкесск - Архыз - Романтик и обратно можно будет до 15 апреля 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что добраться до Невинномысска пассажиры могут на любом поезде дальнего следования, который проходит через эту станцию. Далее поездка продолжится на автобусах, которые доставят путешественников к популярным местам Карачаево-Черкесии. Удобный маршрут позволит ознакомиться и с городом Черкесском, и увидеть горные вершины.

Система единого билета предусматривает круглосуточное сопровождение пассажира на протяжении всего маршрута. При покупке такого билета пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Оформить единый билет можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", где размещена информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда.

"При покупке единого билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: "откуда" Москва, "куда" Архыз. При покупке единого билета пассажиру одновременно оформляется билет на поезд, а также талон, предоставляющий право на проезд в комфортабельном автобусе. Оформление производится не позднее, чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд", - отметили в пресс-службе.

За девять месяцев текущего года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов, в 2020 году этот показатель составил 1,5 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".